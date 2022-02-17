Картина дня: скандал с Вооглайдом, повышение цен на услуги Elektrilevi и успех Силдару в квалификации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, сегодня стартовала еще на одних соревнованиях – по хафпайпу. На квалификационных соревнованиях она заняла третье место. Прошедшие в финал будут бороться 18 февраля за олимпийские награды. Читать далее…
Последние дни эстонское общество вдруг вспомнило об информировании русских и необходимости противостоять российской пропаганде. В результативность очередного прозрения я верю не больше, чем в предыдущие, образца 2008 и 2014 годов. Читать далее…
За год в полицию приносят тысячи находок. Чаще всего это мобильные телефоны, кошельки, ключи, наушники и украшения. Что делать с найденным предметом и где искать свои потерянные вещи? Читать далее…
Департамент конкуренции утвердил повышение цен на сетевые услуги на 10% с 1 июня. Основной причиной повышения цен является 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering. Читать далее…
«Нельзя до бесконечности приводить эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор, и неважно, что под под этим триколором – ущемления, притеснения и подавление», – сказал Postimees Варро Вооглайд, глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK). Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в социальных сетях, что в качестве премьер-министра она делает всё, чтобы сегодня эстонский флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться и в будущем. Читать далее…
Руководитель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Postimees, что Варро Вооглайд начинает показывать свое истинное лицо. По словам лидера соцдемов, ведущие фигуры EKRE и «Отечества» не хотят видеть проблемы в высказываниях Вооглайда о российской оккупации и эстонском флаге. «Я считаю, что сейчас начинает проявляться истинное лицо Варро Вооглайда. Очень жаль, что человек так думает», - заявил Ляэнеметс. Читать далее…
Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку? Читать далее…
Многие клиенты Telia обнаружили вчера, что дозвониться по выбранному номеру невозможно. Охвативший предприятие сбой влиял на звонки и по-другому: дозвониться в сеть Telia не могли и, например, клиенты Elisa, пишет Postimees. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 994 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6499. Скончались девять человек с COVID-19. Читать далее…
Нынешняя снежная зима показала, что некоторым автомобилистам бывает сложно адаптироваться к подобным погодным условиям, а все полученные в автошколе навыки либо забылись, либо никогда и не применялись. Или применялись, но неправильно. Читать далее…
Поскольку в школе Меремяэ, Сетомаа, все повара заболели, местная община пришла на помощь школьной семье, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Читать далее…