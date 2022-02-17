Картина дня: скандал с Вооглайдом, повышение цен на услуги Elektrilevi и успех Силдару в квалификации

Вот это подарок: в день своего рождения Келли Силдару успешно прошла квалификацию по хафпайпу

Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, сегодня стартовала еще на одних соревнованиях – по хафпайпу. На квалификационных соревнованиях она заняла третье место. Прошедшие в финал будут бороться 18 февраля за олимпийские награды. Читать далее…

Противостояние Эстонии российским СМИ - Освободительная война нового времени

Последние дни эстонское общество вдруг вспомнило об информировании русских и необходимости противостоять российской пропаганде. В результативность очередного прозрения я верю не больше, чем в предыдущие, образца 2008 и 2014 годов. Читать далее…

Фото 〉 Владельцев найденных 700 евро не удалось установить: деньги пошли в госказну

За год в полицию приносят тысячи находок. Чаще всего это мобильные телефоны, кошельки, ключи, наушники и украшения. Что делать с найденным предметом и где искать свои потерянные вещи? Читать далее…

Фирма Elektrilevi объявила о повышении цен с 1 июня

Департамент конкуренции утвердил повышение цен на сетевые услуги на 10% с 1 июня. Основной причиной повышения цен является 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering. Читать далее…

ВИДЕО 〉 Варро Вооглайд ничего не имел бы против российской оккупации: назовите это Эстонской Республикой, Эстляндской губернией или как-либо еще

«Нельзя до бесконечности приводить эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор, и неважно, что под под этим триколором – ущемления, притеснения и подавление», – сказал Postimees Варро Вооглайд, глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK). Читать далее…

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в социальных сетях, что в качестве премьер-министра она делает всё, чтобы сегодня эстонский флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться и в будущем. Читать далее…

Ляэнеметс: Вооглайд стал показывать свое истинное лицо

Руководитель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Postimees, что Варро Вооглайд начинает показывать свое истинное лицо. По словам лидера соцдемов, ведущие фигуры EKRE и «Отечества» не хотят видеть проблемы в высказываниях Вооглайда о российской оккупации и эстонском флаге. «Я считаю, что сейчас начинает проявляться истинное лицо Варро Вооглайда. Очень жаль, что человек так думает», - заявил Ляэнеметс. Читать далее…

Кылварт: школам поздно воевать с омикроном, поведение Минобразования – это позиция страуса

Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку? Читать далее…

Сбой в Telia был масштабным: от парковки до Центра тревоги

Многие клиенты Telia обнаружили вчера, что дозвониться по выбранному номеру невозможно. Охвативший предприятие сбой влиял на звонки и по-другому: дозвониться в сеть Telia не могли и, например, клиенты Elisa, пишет Postimees. Читать далее…

Коронавирус диагностирован у 6499 жителей Эстонии, еще девять скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 994 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6499. Скончались девять человек с COVID-19. Читать далее…

Сменивший машину читатель: не понимаю, как ездить на автоматической КПП зимой

Нынешняя снежная зима показала, что некоторым автомобилистам бывает сложно адаптироваться к подобным погодным условиям, а все полученные в автошколе навыки либо забылись, либо никогда и не применялись. Или применялись, но неправильно. Читать далее…

Все повара школы заболели, на помощь пришли родители