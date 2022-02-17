В августе прошлого года в деревне Хаэска в Ляэнемаа сотрудник полиции четырьмя выстрелами из пистолета остановил нападавшего, который палкой избивал другого полицейского, лежавшего на земле. Вчера Таллиннский окружной суд пришел к выводу, что полиция действовала в рамках закона и уголовное дело, возбужденное для расследования инцидента, необходимо прекратить. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, пишет Postimees.