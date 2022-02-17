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В январе государство потратило на PCR-тесты 7,1 миллиона евро

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Arvo Meeks

Общая сумма расходов превысила 7,1 миллиона евро, что является самой большой тратой за месяц на тестирование с момента начала пандемии, сообщил ERR.

Траты на тестирование включают в себя организацию взятия пробы, само взятие пробы, транспортировку тестов, их анализ и извещение пациента о результате тестирования, объяснил руководитель пресс-службы Департамента здоровья Имре Каас.

Для сравнения, во время осенней волны в октябре на тесты было потрачено на 50 000 евро меньше, чем в январе, расходы в ноябре составили немногим меньше шести с половиной миллионов евро, а в декабре — 5,3 миллиона евро.

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