В январе государство потратило на PCR-тесты 7,1 миллиона евро

Траты на тестирование включают в себя организацию взятия пробы, само взятие пробы, транспортировку тестов, их анализ и извещение пациента о результате тестирования, объяснил руководитель пресс-службы Департамента здоровья Имре Каас.

Для сравнения, во время осенней волны в октябре на тесты было потрачено на 50 000 евро меньше, чем в январе, расходы в ноябре составили немногим меньше шести с половиной миллионов евро, а в декабре — 5,3 миллиона евро.