Postimees прекращает трансляцию передачи Vooglaid ja Lobjakas
Передача Vooglaid ja Lobjakas, которая выходит на Postimees TV, больше не будет транслироваться на платформах Postimees и по каналам-партнерам.
Передача Vooglaid ja Lobjakas, которая выходит на Postimees TV, больше не будет транслироваться на платформах Postimees и по каналам-партнерам.
«Девиз Postimees — защищать эстонские народ, язык и культуру во все времена. Postimees твердо поддерживает независимость Эстонии, всегда поддерживал сильную государственную оборону и добрые отношения с союзниками», — сказал главный редактор Postimees Марти Аавик.
По словам Аавика, разговоры о снятии сине-черно-белого флага и об Эстонии как о губернии другого государства не являются приемлемой для Postimees частью дискуссии.
«Postimees не считает возможным или необходимым предоставлять со своей стороны каналы для оправдания гипотетической оккупации Эстонии, — сказал Аавик. — Это окончательное решение».