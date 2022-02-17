Postimees прекращает трансляцию передачи Vooglaid ja Lobjakas

«Девиз Postimees — защищать эстонские народ, язык и культуру во все времена. Postimees твердо поддерживает независимость Эстонии, всегда поддерживал сильную государственную оборону и добрые отношения с союзниками», — сказал главный редактор Postimees Марти Аавик.

По словам Аавика, разговоры о снятии сине-черно-белого флага и об Эстонии как о губернии другого государства не являются приемлемой для Postimees частью дискуссии.