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Postimees прекращает трансляцию передачи Vooglaid ja Lobjakas

Здание Postimees Grupp. ФОТО: Konstantin Sednev

Передача Vooglaid ja Lobjakas, которая выходит на Postimees TV, больше не будет транслироваться на платформах Postimees и по каналам-партнерам.

«Девиз Postimees — защищать эстонские народ, язык и культуру во все времена. Postimees твердо поддерживает независимость Эстонии, всегда поддерживал сильную государственную оборону и добрые отношения с союзниками», — сказал главный редактор Postimees Марти Аавик.

По словам Аавика, разговоры о снятии сине-черно-белого флага и об Эстонии как о губернии другого государства не являются приемлемой для Postimees частью дискуссии.

«Postimees не считает возможным или необходимым предоставлять со своей стороны каналы для оправдания гипотетической оккупации Эстонии, — сказал Аавик. — Это окончательное решение».

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