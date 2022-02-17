Юри Ратас: сине-черно-белый флаг есть и никуда не денется

В посте Юри Ратаса в Facebook говорится, что сине-черно-белый флаг есть и будет, и ни в каком контексте нельзя наплевательски относиться к своей стране, ради создания которой на протяжении поколений делались усилия, во имя которой приносились многочисленные жертвы и которую защищали даже тогда, когда мечта о своем государстве казалась невозможной.

Ратас пишет, что Эстония - это не сегодняшнее правительство, ограничения или что-то третье. "Это намного больше, чем когда-либо будет способна выразить повседневная политика. Если что-то под этим флагом не совпадает с вашими собственными ценностями, вы можете принять меры и исправить это демократическим путем, заменить идею, но никогда не флаг и все, что он символизирует. Своя страна – это ценность, которой нет у многих народов. В канун 104-й годовщины, в момент такой неопределенности в мире, нам нужно ценить и беречь его".