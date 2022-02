Великобритания намерена уже в ближайшие дни отменить программу выдачи виз инвестора (так называемых "золотых виз"), чтобы остановить приток "грязных денег" в страну на фоне кризиса вокруг Украины, сообщили в четверг, 17 февраля, лондонские газеты The Times и The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к Прити Пател - министру внутренних дел Соединенного Королевства.