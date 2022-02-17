Электричество на бирже в пятницу подорожает до 81,45 евро за мегаватт-час
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу составит 81,45 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу составит 81,45 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
Дороже всего - 118,07 евро - электричество будет стоить с 19 до 20 часов, сообщает Nord Pool.
С 3 до 4 утра электричество будет стоить 12,75 евро за мегаватт-час.
По сравнению с четвергом, когда среднесуточная цена составила 63,01 евро за мегаватт-час, электричество 18 февраля подорожает на 22,2%.
В Латвии и Литве средняя биржевая цена в пятницу составит как и в Эстонии 81,45 евро, в Финляндии - 73,45 евро за мегаватт-час.