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  • Экономика
  • Плохая новость для тысяч жителей Эстонии: государство планирует новый кредитный регистр

Плохая новость для тысяч жителей Эстонии: государство планирует новый кредитный регистр

Paberraha. ФОТО: Urmas Luik

По данным исследований, в Эстонии есть 70 000 человек, чьи финансовые дела настолько плохи, что против них начаты исполнительные производства. Поэтому государство намерено достать с дальней полки давнюю идею так называемого положительного кредитного риска, который должен ограничить чрезмерное кредитование эстономельцев. Однако есть риск, что для некоторых людей возможность получить кредит вообще исчезнет, пишет Postimees.

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У каждого из вышеупомянутых 70 000 человек в среднем по пять или более кредитов, и их обязательства стали непомерными. Поэтому и государство, и ряд финансовых компаний заявляют, что хотели бы видеть так называемый положительный кредитный регистр.

Долговой консультант Таллиннского центра социальной работы Хеэте Симм выразила надежду, что такой регистр поможет предотвратить чрезмерное кредитование. По ее оценке, за последние пару лет среди должников произошли изменения: должники, находящиеся в бедственном положении, становятся все моложе, а их долговое бремя постоянно растет.

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