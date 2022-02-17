Плохая новость для тысяч жителей Эстонии: государство планирует новый кредитный регистр
По данным исследований, в Эстонии есть 70 000 человек, чьи финансовые дела настолько плохи, что против них начаты исполнительные производства. Поэтому государство намерено достать с дальней полки давнюю идею так называемого положительного кредитного риска, который должен ограничить чрезмерное кредитование эстономельцев. Однако есть риск, что для некоторых людей возможность получить кредит вообще исчезнет, пишет Postimees.