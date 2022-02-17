В Эстонии 62 500 пожилых людей не защищены от COVID-19

По состоянию на 14 февраля в Эстонии проживает 62 500 пожилых людей, не имеющих действующей COVID-справки. Среди них есть те, кто не болел COVID-19 и не вакцинировался, не завершил курс вакцинации, переболел COVID-19 больше, чем полгода назад, или с момента последней прививки у них прошло более девяти месяцев. Среди них 25 400 человек проживает в Харьюмаа, 11 700 – в Ида-Вирумаа, 4600 в Тартумаа, 4100 в Пярнумаа и 2400 – в Ляэне-Вирумаа. Показатель охвата первичной вакцинацией среди людей старше 65 лет составляет 77%, бустерную прививку сделали 56,5%. Пожилых людей, не имеющих никакого иммунитета к COVID-19, то есть ни разу не вакцинированных и не болевших, в Эстонии насчитывается 49 000.

«Надежды на то, что вариант «омикрон» окажется более щадящим, к сожалению не оправдались. По состоянию на начало этой недели за этот год в больницах уже скончались 248 пациентов с коронавирусом, из них 78% не были вакцинированы. Потребность в больничных койках приближается к критической черте, когда больницы в очередной раз будут вынуждены прекратить плановое лечение. Помимо этого, большой проблемой является и то, что болеют и сами работники больниц, что приводит к тому, что проводить лечение наилучшим образом не всегда возможно», – описала ситуацию вице-канцлер по вопросам здравоохранения министерства социальных дел доктор Хейди Аласепп.

В нынешней ситуации наиболее уязвимы невакцинированные и не имеющие иммунитета к COVID-19 пожилые люди – они подвергаются высокому риску тяжелого течения болезни. Всем совершеннолетним жителям страны, особенно пожилого возраста, кому уже пора делать бустерную прививку, следует сделать ее незамедлительно, так как это в значительной степени повышает защиту как от заражения, так и от тяжелого течения болезни, а также смерти.

Департамент здоровья рекомендует всем людям старше 60 лет по возможности не пользоваться общественным транспортом, не участвовать в деятельности по интересам и не ходить в магазины в часы, когда там находится много людей. Также пожилые люди должны носить качественные медицинские маски и по возможности общаться с детьми и внуками по телефону или электронным каналам.