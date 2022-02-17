Тынис Лукас: свободу Эстонии нужно защищать каждый день

"Я думаю, что это место, где руководители Эстонского государства должны сказать, что Эстония, ее свобода, ее народ, культура и независимость будут защищены до последней капли крови, и это будет делаться под бело-голубым флагом", - сказал Тынис Лукас.

Он сказал, что нынешняя дискуссия еще раз убедила его в том, что необходимо стоять за свободу Эстонии.

«Это эстонский народ, культура и его свобода, это не правительство, не ссоры наших соседей и не какие-то другие мелкие мотивы, которыми мы руководствуемся. У маленького народа должны быть воля к свободе и воля к защите страны. Я думаю, что такие необдуманные и смиренные заявления имеют донорский эффект. Они действуют так, что граждане понимают, что свободу народа нужно защищать каждый день и здесь нельзя отдавать ни дюйма».

