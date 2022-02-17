Тынис Лукас: свободу Эстонии нужно защищать каждый день
Тынис Лукас («Отечество») убежден, что некоторые люди могут загореться высказываниями Варро Вооглайда, потому что они их вдохновляют.
Тынис Лукас («Отечество») убежден, что некоторые люди могут загореться высказываниями Варро Вооглайда, потому что они их вдохновляют.
"Я думаю, что это место, где руководители Эстонского государства должны сказать, что Эстония, ее свобода, ее народ, культура и независимость будут защищены до последней капли крови, и это будет делаться под бело-голубым флагом", - сказал Тынис Лукас.
Он сказал, что нынешняя дискуссия еще раз убедила его в том, что необходимо стоять за свободу Эстонии.
«Это эстонский народ, культура и его свобода, это не правительство, не ссоры наших соседей и не какие-то другие мелкие мотивы, которыми мы руководствуемся. У маленького народа должны быть воля к свободе и воля к защите страны. Я думаю, что такие необдуманные и смиренные заявления имеют донорский эффект. Они действуют так, что граждане понимают, что свободу народа нужно защищать каждый день и здесь нельзя отдавать ни дюйма».