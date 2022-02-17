В Австрии снимут большинство коронавирусных ограничений

С 5 марта в стране отменят проверку COVID-паспортов, снимут ограничения на время работы заведений и на количество людей на мероприятиях.

Впрочем, требование носить маску останется в некоторых учреждениях, таких как розничные магазины или больницы.

Также с 19 февраля непривитые смогут снова посещать большинство мероприятий с отрицательным ПЦР-тестом. Невакцинированные граждане снова смогут посещать рестораны и кататься на лыжных подъемниках, но посещение больниц и домов престарелых по-прежнему запрещено.