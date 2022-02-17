В Австрии снимут большинство коронавирусных ограничений
Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что отменит большинство мер по борьбе с коронавирусом в начале следующего месяца. Об этом сообщает Politico.eu.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что отменит большинство мер по борьбе с коронавирусом в начале следующего месяца. Об этом сообщает Politico.eu.
С 5 марта в стране отменят проверку COVID-паспортов, снимут ограничения на время работы заведений и на количество людей на мероприятиях.
Впрочем, требование носить маску останется в некоторых учреждениях, таких как розничные магазины или больницы.
Также с 19 февраля непривитые смогут снова посещать большинство мероприятий с отрицательным ПЦР-тестом. Невакцинированные граждане снова смогут посещать рестораны и кататься на лыжных подъемниках, но посещение больниц и домов престарелых по-прежнему запрещено.
Кроме, этого было отложено решение вопроса об обязательной вакцинации. Нехаммер сказал, что "будет создана комиссия для обсуждения, которая даст рекомендации правительству о том, считают ли они закон на вакцинацию необходимым и соразмерным".