Уборка дома завершилась для вице-мэра Тарту вызовом скорой

Кангиласки объяснила, что у него коронавирус и вчера был последний день обязательного карантина. Поскольку вице-мэр уже чувствовала себя хорошо, она энергично решила начать уборку дома. Однако после уборки в ванной ей стало не хватать воздуха, и ощущение только ухудшалось.

Затем она принял две таблетки лекарства от аллергии, но решила на всякий случай позвонить на горячую линию семейных врачей. «Меня немедленно соединили со скорой помощью и сказали, что через полчаса мне может стать еще хуже», — сказала Кангиласки.

Поскольку вице-мэр находилась дома из-за коронавируса, скорая помощь приехала очень быстро. «Измерили давление и дали лекарства, но ничего не ухудшилось, потому что уже принятые дома таблетки начали действовать», — сказала она.

Кангиласки добавила, что чистила ванную комнату средствами, которые также содержат хлор. Она подумала, что реакция, вероятно, была вызвана сочетанием летучего хлора в моющем средстве и организма, зараженного вирусным заболеваниям.

Задним числом Кангиласки считает, что ношение маски во время уборки помогло бы. «Наверное, мораль в том, что после заражения коронавирусом не стоит усердствовать с сильными моющими средствами или тогда уж носить маску при уборке дома», — сказала Кангиласки.