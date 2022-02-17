Польша построит стену на границе с Россией
Польша планирует построить на границе с Россией стену, передает "Медуза" со ссылкой на заявление министра национальной обороны страны Войцеха Скуркевича.
Польша планирует построить на границе с Россией стену, передает "Медуза" со ссылкой на заявление министра национальной обороны страны Войцеха Скуркевича.
Скуркевич добавил, что планы по строительству входят в концепцию развития польской Пограничной службы.
Польша имеет границу с Калининградской областью РФ. Протяженность ее сухопутного участка составляет 203,3 километра.
Начальник пресс-службы правительства Калининградской области России Дмитрий Лысков заявил, что на российско-польской границе со стороны России забор уже есть, а польская сторона только планирует его построить. Речь именно о заборе, а не о стене, подчеркнул он.
В начале 2022 года Польша уже начала строить забор на границе с Беларусью. Длина заграждения составит 186 километров, высота - больше пяти метров. Строительство обойдется Польше в 142 с половиной миллиона евро, его планируется закончить в июне. Польша начала строительство из-за миграционного кризиса, который, как считает правительство Польши, искусственно создано властями Беларуси. Аналогичное ограждение приняла решение построить и Литва.