"Ситуация может накалиться": эстонские военные покинут Мали как можно скорее
Хотя эстонские солдаты, несущие боевые задачи в Мали, еще не собирают чемоданы, они покинут страну при первой возможности, пишет Postimees.
Хотя эстонские солдаты, несущие боевые задачи в Мали, еще не собирают чемоданы, они покинут страну при первой возможности, пишет Postimees.
Президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил в четверг, что их войска покинут миссии "Бархан" и "Такуба".
«Мы не можем оставаться связанными в военном отношении с властями де-факто, чью стратегию и секретные цели мы не разделяем», — сказал Макрон об ухудшении отношений между Францией и малийской хунтой и сотрудничестве последней с российскими наемниками.
По словам министра обороны Калле Лаанета, эстонские солдаты пока не собирают чемоданы в Мали, но в ближайшее время будут сняты с этих миссий, потому что неизвестно, насколько там могут обостриться события.
«Франция пообещала обеспечить безопасность всех находящихся там солдат союзников», — добавил Лаанет в интервью Postimees в Брюсселе. — Если возникнет такая неразбериха, террористические атаки могут усилиться, и мы должны обеспечить безопасность наших Сил обороны».
По словам министра обороны, до лета эстонцы обязательно покинут миссии "Бархан" и "Такуба".
«Это должно закончиться к началу лета», — сказал он.
В дополнение к двум боевым миссиям несколько сил обороны Эстонии также участвуют в учебной миссии ЕС EUTM-Мали и миротворческой миссии ООН MINUSMA. «Мое личное мнение таково, что мы также должны завершить эти миссии», — сказал Лаанет.
Есть опасения, что с закрытием французских боевых миссий инструкторы ЕС и «голубые каски» ООН также окажутся там в чрезвычайной опасности.
Представитель MINUSMA Оливье Сальгадо прокомментировал заявление Макрона, заявив, что миссия ООН должна рассмотреть, как адаптироваться к новой ситуации после ухода французов. По сообщению его информационного агентства AFP, нет никаких сомнений в том, что уход французов повлияет и на MINUSMA.
MINUSMA уже cейчас является самой опасной из миротворческих миссий ООН — с 2013 года в Мали погибло 154 «голубых каски».
Лаанет напомнил, что Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель направил правительству Мали письмо, в котором изложил два ключевых условия для продолжения EUTM.
«Одно из них заключается в том, что обучение должно проводиться эффективно с использованием различных регионов — в настоящее время даже в случае учебной миссии ЕС невозможно свободно перемещаться с одной базы на другую, военным мешают, — описал Лаанет. — Второе ключевое условие — деньги, обещанные ЕС, не должны использоваться для финансирования частных охранных компаний».
Пока малийская хунта не ответила на письмо Борреля. Как сообщил вчера Боррель, он надеется получить ответ в ближайшие дни.