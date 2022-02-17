"Ситуация может накалиться": эстонские военные покинут Мали как можно скорее

Президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил в четверг, что их войска покинут миссии "Бархан" и "Такуба".

«Мы не можем оставаться связанными в военном отношении с властями де-факто, чью стратегию и секретные цели мы не разделяем», — сказал Макрон об ухудшении отношений между Францией и малийской хунтой и сотрудничестве последней с российскими наемниками.

По словам министра обороны Калле Лаанета, эстонские солдаты пока не собирают чемоданы в Мали, но в ближайшее время будут сняты с этих миссий, потому что неизвестно, насколько там могут обостриться события.

«Франция пообещала обеспечить безопасность всех находящихся там солдат союзников», — добавил Лаанет в интервью Postimees в Брюсселе. — Если возникнет такая неразбериха, террористические атаки могут усилиться, и мы должны обеспечить безопасность наших Сил обороны».

По словам министра обороны, до лета эстонцы обязательно покинут миссии "Бархан" и "Такуба".

«Это должно закончиться к началу лета», — сказал он.

В дополнение к двум боевым миссиям несколько сил обороны Эстонии также участвуют в учебной миссии ЕС EUTM-Мали и миротворческой миссии ООН MINUSMA. «Мое личное мнение таково, что мы также должны завершить эти миссии», — сказал Лаанет.

Есть опасения, что с закрытием французских боевых миссий инструкторы ЕС и «голубые каски» ООН также окажутся там в чрезвычайной опасности.

Представитель MINUSMA Оливье Сальгадо прокомментировал заявление Макрона, заявив, что миссия ООН должна рассмотреть, как адаптироваться к новой ситуации после ухода французов. По сообщению его информационного агентства AFP, нет никаких сомнений в том, что уход французов повлияет и на MINUSMA.

MINUSMA уже cейчас является самой опасной из миротворческих миссий ООН — с 2013 года в Мали погибло 154 «голубых каски».

Лаанет напомнил, что Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель направил правительству Мали письмо, в котором изложил два ключевых условия для продолжения EUTM.

«Одно из них заключается в том, что обучение должно проводиться эффективно с использованием различных регионов — в настоящее время даже в случае учебной миссии ЕС невозможно свободно перемещаться с одной базы на другую, военным мешают, — описал Лаанет. — Второе ключевое условие — деньги, обещанные ЕС, не должны использоваться для финансирования частных охранных компаний».