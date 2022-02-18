Каллас: мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису
Вчера после полудня главы государств и правительств Европейского союза экстренно встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине.
Вчера после полудня главы государств и правительств Европейского союза экстренно встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине.
«Ситуация с безопасностью в Европе остается очень напряженной, признаков деэскалации со стороны России нет. Наоборот, Украина все больше окружена российскими войсками. Также мы видим первые подготовительные шаги и провокационные действия. Мы также наблюдаем кибератаки на государственные учреждения и критическую инфраструктуру на Украине», - сказала премьер-министр Кая Каллас после заседания Европейского совета.
«Самое мощное и эффективное оружие в ответ на агрессию России — это единство союзников Европы и НАТО, а также четкий сигнал о сдерживающих санкциях», - считает она.
Главы государств и правительств получили обзор ситуации, происходящей на границах Украины, и действий России, а президент Европейской комиссии ознакомил с пакетом санкций. Западный мир готов быстро принимать необходимые решения по мере расширения российской агрессии. «Мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису», - добавила премьер-министр.