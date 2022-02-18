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  • Каллас: мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису

Каллас: мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису

Кая Каллас. ФОТО: Geert Vanden Wijngaert

Вчера после полудня главы государств и правительств Европейского союза экстренно встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

«Ситуация с безопасностью в Европе остается очень напряженной, признаков деэскалации со стороны России нет. Наоборот, Украина все больше окружена российскими войсками. Также мы видим первые подготовительные шаги и провокационные действия. Мы также наблюдаем кибератаки на государственные учреждения и критическую инфраструктуру на Украине», - сказала премьер-министр Кая Каллас после заседания Европейского совета.

«Самое мощное и эффективное оружие в ответ на агрессию России — это единство союзников Европы и НАТО, а также четкий сигнал о сдерживающих санкциях», - считает она.

Главы государств и правительств получили обзор ситуации, происходящей на границах Украины, и действий России, а президент Европейской комиссии ознакомил с пакетом санкций. Западный мир готов быстро принимать необходимые решения по мере расширения российской агрессии. «Мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису», - добавила премьер-министр.

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