Каллас: мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису

«Ситуация с безопасностью в Европе остается очень напряженной, признаков деэскалации со стороны России нет. Наоборот, Украина все больше окружена российскими войсками. Также мы видим первые подготовительные шаги и провокационные действия. Мы также наблюдаем кибератаки на государственные учреждения и критическую инфраструктуру на Украине», - сказала премьер-министр Кая Каллас после заседания Европейского совета.

«Самое мощное и эффективное оружие в ответ на агрессию России — это единство союзников Европы и НАТО, а также четкий сигнал о сдерживающих санкциях», - считает она.