Tallink сократит объемы тестирования на коронавирус на челночных судах на линии Таллинн-Хельсинки
В связи с тем, что процент вакцинации населения возрос и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ослаблены, а спрос на услугу тестирования, ежедневно предлагаемую с весны 2021 года на всех челночных судах Tallink, курсирующих на линии Таллинн – Хельсинки, неуклонно снижается, с понедельника, 21 февраля 2022 года, Tallink Grupp сократит объемы антигенных тестов на наличие коронавируса на борту своих скоростных судов Star и Megastar.