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  • Признание ДНР и ЛНР: к украинской границе движутся более сотни грузовиков - СМИ
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Блог, видео ⟩ Признание ДНР и ЛНР: к украинской границе движутся более сотни грузовиков - СМИ

Владимир Путин ФОТО: Thibault Camus/Reuters/Scanpix

Непризнанные ДНР и ЛНР попросили Российскую Федерацию признать их в качестве независимых государств. Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, после чего состоялись его переговоры с лидерами ряда стран и было анонсировано телеобращение президента. В ходе своего часового выступления Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины. Rus.Postimees следит за развитием ситуации.

В последние дни европейские и американские СМИ неоднократно сообщали о концентрации российских войск у украинской границы и угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

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