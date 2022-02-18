Блог, видео ⟩ Признание ДНР и ЛНР: к украинской границе движутся более сотни грузовиков - СМИ
Непризнанные ДНР и ЛНР попросили Российскую Федерацию признать их в качестве независимых государств. Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, после чего состоялись его переговоры с лидерами ряда стран и было анонсировано телеобращение президента. В ходе своего часового выступления Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины. Rus.Postimees следит за развитием ситуации.