Блог, видео ⟩ Путин признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины: туда направляются российские войска

В последние дни европейские и американские СМИ неоднократно сообщали о концентрации российских войск у украинской границы и угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.