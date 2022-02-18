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  • Движение на Палдиском шоссе в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода

Движение на Палдиском шоссе в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода

Авария водопровода. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На перекрестке Палдиского шоссе и Мустамяэ-теэ в Таллинне ведутся работы по ликвидации аварии водопровода, в связи с чем в этом месте меняется организация дорожного движения.

В 10:00 возле Палдиского шоссе, 52 для движения в направлении Ыйсмяэ будет открыта только одна из трех полос. 

Tallinna Vesi просит водителей следить за временными знаками дорожного движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты. 

Предприятие приносит извинения за неудобства. 

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