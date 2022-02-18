Движение на Палдиском шоссе в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода
На перекрестке Палдиского шоссе и Мустамяэ-теэ в Таллинне ведутся работы по ликвидации аварии водопровода, в связи с чем в этом месте меняется организация дорожного движения.
На перекрестке Палдиского шоссе и Мустамяэ-теэ в Таллинне ведутся работы по ликвидации аварии водопровода, в связи с чем в этом месте меняется организация дорожного движения.
В 10:00 возле Палдиского шоссе, 52 для движения в направлении Ыйсмяэ будет открыта только одна из трех полос.
Tallinna Vesi просит водителей следить за временными знаками дорожного движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Предприятие приносит извинения за неудобства.