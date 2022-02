Поскольку номер у машины довольно необычной серии, удалось выяснить, что машина принадлежит местному дилеру Mercedes-Benz – предприятию Veho AS, где подтвердили, что автомобиль с номерным знаком 030VHO используется в представительстве марки для пробных поездок.

«Подтверждаем, что автомобиль с номерным знаком 030 VHO является автомобилем Veho AS для тест-драйвов. Veho AS не терпит такого поведения на дороге, и мы подробно обсудили ситуацию с клиентом, который совершал пробную поездку. Подобное поведение на дороге полностью противоречит нашим ценностям. Кроме того, договор тест-драйва Veho AS предусматривает, что при использовании тестового автомобиля клиент обязан соблюдать все предусмотренные законодательством требования и безопасность дорожного движения», - сообщила менеджер по маркетингу Mercedes-Benz Рийна Кийвер.