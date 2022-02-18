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  • В девяти километрах от центра Таллинна продается дом, похожий на замок

Фото ⟩ В девяти километрах от центра Таллинна продается дом, похожий на замок

ФОТО: KV.EE

Даже в Виймси, где много красивых и необычных построек, этот дом площадью 367,4 м2 отличается от других своеобразным стилем, пишет Kodu. Особенно впечатляет интерьер.

Дом, построенный в конце 1990-х годов, принадлежит нынешнему владельцу с 2012 года. За это время в здании было проведено две капитальные реконструкции, в результате которых дом изменился и снаружи, и внутри. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся спальня с большой гардеробной, ванная комната с сауной, туалет, кухня и гостиная. Кстати, последняя украшена эффектным камином. В доме также есть домашний спа-центр с бассейном, который в настоящее время находится в стадии строительства. Также имеется большой гараж с подвалом и мастерской общей площадью 45,9 км2.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены три спальни, одна из которых - очень большая. Там же имеется производящая сильное впечатление ванная комната с окном, в которой установлены массажная ванна и душевая. 

ФОТО: KV.EE

В доме воздушно-водяное отопление и бойлер на 300 литров. На первом этаже полы с подогревом, на втором установлены радиаторы. В здании трехфазная система электроснабжения, а в гараже - промышленный ток. Размер земельного участка составляет чуть менее 1000 м2, что делает его идеальным для тех, кто не хочет тратить слишком много времени, денег и сил на садоводство, но все же хочет иметь свой сад и наслаждаться им. 

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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