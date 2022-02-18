В Таллинне откроют памятник Яану Кроссу
В субботу, 19 февраля, в 13:00 в Старом городе на углу улиц Кулласеппа, Нигулисте и Харью состоится открытие памятника Яану Кроссу в день 102-летия выдающегося литератора.
В субботу, 19 февраля, в 13:00 в Старом городе на углу улиц Кулласеппа, Нигулисте и Харью состоится открытие памятника Яану Кроссу в день 102-летия выдающегося литератора.
В церемонии примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Каарел Оя, Вадим Белобровцев и Владимир Свет, старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, представители Союза писателей Эстонии, а также близкие Яана Кросса.
Памятник создан в результате проведенного в 2020 году конкурса идей, авторами монумента стали Яак Соанс, Кармо Тыра и Марк Коваленко. Место расположения было выбрано сформированной Таллиннской горуправой временной комиссией. Взгляд бронзовой фигуры направлен в сторону Дома писателей, близость которого имела важное значение в определении места для установки памятника. В доме писателей и в его округе располагались рабочие и жилые помещения писателя, в которых Кросс написал большую часть своих произведений. Стоимость создания памятника составляет 165 000 евро.