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В Таллинне откроют памятник Яану Кроссу

В Таллинне откроют памятника Яану Кроссу. ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

В субботу, 19 февраля, в 13:00 в Старом городе на углу улиц Кулласеппа, Нигулисте и Харью состоится открытие памятника Яану Кроссу в день 102-летия выдающегося литератора.

В церемонии примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Каарел Оя, Вадим Белобровцев и Владимир Свет, старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, представители Союза писателей Эстонии, а также близкие Яана Кросса.

Памятник создан в результате проведенного в 2020 году конкурса идей, авторами монумента стали Яак Соанс, Кармо Тыра и Марк Коваленко. Место расположения было выбрано сформированной Таллиннской горуправой временной комиссией. Взгляд бронзовой фигуры направлен в сторону Дома писателей, близость которого имела важное значение в определении места для установки памятника. В доме писателей и в его округе располагались рабочие и жилые помещения писателя, в которых Кросс написал большую часть своих произведений. Стоимость создания памятника составляет 165 000 евро.

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