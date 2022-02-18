В Таллинне откроют памятник Яану Кроссу

Памятник создан в результате проведенного в 2020 году конкурса идей, авторами монумента стали Яак Соанс, Кармо Тыра и Марк Коваленко. Место расположения было выбрано сформированной Таллиннской горуправой временной комиссией. Взгляд бронзовой фигуры направлен в сторону Дома писателей, близость которого имела важное значение в определении места для установки памятника. В доме писателей и в его округе располагались рабочие и жилые помещения писателя, в которых Кросс написал большую часть своих произведений. Стоимость создания памятника составляет 165 000 евро.