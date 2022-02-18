Галерея ⟩ В Таллинне открыли памятник Яану Кроссу

Елена Скульская

ОН БЫ МОГ ВИДЕТЬ ЕГО ИЗ СВОЕГО ОКНА

Jelena Skulskaja ФОТО: Tairo Lutter

Открытие памятника выдающемуся писателю Яану Кроссу – огромное событие в жизни нашей страны, важное событие в жизни мировой литературы, но еще и радостное событие для меня лично. Именно этот человек, ставший уже памятником, сорок два года назад принял меня в Союз писателей.

С тех пор мы множество раз встречались, сидели за одним столом, пли чай и более крепкие напитки, и большинство советов, умозаключений, максим, афоризмов, которыми уснащал свою повседневную речь остроумнейший Яан Кросс, осталось в памяти. Сегодня вспоминаю его ответы на существенные вопросы.

– Что такое родина?

– Это два чемодана и любимая жена Эллен Нийт; в любой момент я готов увезти родину с собой.

– Как вы относитесь к власти?

– Ни одна власть не бывает ни абсолютно хорошей, ни абсолютно плохой. Вот, например, что я могу сказать о советской власти? Она подарила мне самое главное в жизни – мою Эллен Нийт.

– Вас пять раз выдвигали на Нобелевскую премию. Вы, наверное, волнуетесь, переживаете, считаете дни до объявления?

– Вовсе нет! Ожидание Нобелевской премии необыкновенно привлекательно, можно мечтать, представлять себе вручение, даже обдумывать нобелевскую лекцию. Но если действительно получишь премию, то тут же можно ставить на себе крест как на писателе – начнешь заботиться о своем статусе, будешь стараться ему соответствовать…

– Вы отказались от предложенной чести стать президентом страны…

– Именно! Я ведь прежде всего писатель. Я забираюсь в свой кабинет под крышей, начинаю сочинять, герои постепенно оживают, произносят реплики, двигаются. А тут вдруг звонит какой-то важный помощник и говорит: «Ожидается визит бельгийской королевы, немедленно следуйте во дворец!» Разве я поеду? Разве я брошу свою рукопись, своих героев? Не поеду. Выйдет международный скандал. Нельзя мне быть президентом.

А однажды я спросила:

– А если бы Вам при жизни поставили памятник, каким бы Вы хотели его видеть?

– Во-первых, он не должен стоять далеко от дома, я бы не хотел к нему добираться, да и вообще мне было бы как-то неловко возле него околачиваться. Нет, если при жизни, то пусть ставят возле нашего дома, так, чтобы я мог видеть его в окно. Проснулся утром, посмотрел в окно, кивнул ему, мол, все в порядке и пошел работать. И еще: если памятник будет стоять под окном, то я всегда буду совершенно спокоен, оставляя Эллен одну дома: Каменный гость за ней присмотрит!

Яан Кросс – автор выдающихся исторических романов. При этом он считал, что слишком глубоко знать реальные исторические события не нужно – исчерпывающие знания тормозят воображение. Он говорил, что история, по сути, та же самая литература. В его романах герои всегда приходят к мучительному компромиссу. Я думаю, что актуальность и важность книг Яана Кросса именно в этом желании спокойно посмотреть на мир, найти в нем хоть что-то хорошее и пойти ради сохранности этого мира на компромисс.

А памятник ему установлен именно там, где он хотел. Он бы мог видеть его из своего окна.