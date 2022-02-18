Галерея ⟩ В Таллинне открыли памятник Яану Кроссу
В Старом городе сегодня состоялась церемония открытия памятника Яану Кроссу, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя. Памятник установлен на углу улиц Кулласепа, Кунинга, Нигулисте и Харью, возле Таллиннского дома писателей, с которым были тесно связаны жизнь и творчество Яана Кросса. Между тем, Союз писателей сегодня вручил традиционную литературную премию имени Яана Кросса литературоведу, переводчику, поэту и эссеисту Юри Талвету.