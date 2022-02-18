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Галерея ⟩ В Таллинне открыли памятник Яану Кроссу

В Старом городе сегодня состоялась церемония открытия памятника Яану Кроссу, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя. Памятник установлен на углу улиц Кулласепа, Кунинга, Нигулисте и Харью, возле Таллиннского дома писателей, с которым были тесно связаны жизнь и творчество Яана Кросса. Между тем, Союз писателей сегодня вручил традиционную литературную премию имени Яана Кросса литературоведу, переводчику, поэту и эссеисту Юри Талвету.

По словам мэра столицы Михаила Кылварта, возведение памятника одному из самых выдающихся писателей Эстонии является важным событием для Таллинна.

«Я рад, что в Таллинне установлен достойный памятник многократному номинанту Нобелевской премии по литературе и кавалеру Гербового знака Таллинна Яану Кроссу, который родился 19 февраля ровно 102 года назад. Вклад коренного таллиннца Яана Кросса в историю эстонской литературы невозможно переоценить. Творчество этого писателя оказало заметное влияние на историю и культуру Таллинна – в нескольких своих романах Кросс отразил различные периоды истории города, внеся тем самым вклад в сохранение исторического наследия столицы. Место расположения памятника также является значимым: помимо связи с привычными маршрутами писателя, размещенный в одном из самых оживленных переулков памятник подчеркивает плотную застройку Старого города, привлекая взгляды жителей и гостей столицы», - отметил Кылварт.

По словам Маарьи Ундуск, дочери Яана Кросса, возможность увидеть образ отца перед родительским домом вызывает чувство глубокого уважения и производит сильное впечатление.

«Будем надеяться, что теперь его пропитанное духом нации творчество поможет нам еще увереннее стоять за национальное самосознание, а также за благополучие Таллинна и всей нашей страны, - отметила Ундуск. – Наша семья выражает искреннюю благодарность команде скульптора Яака Соанса и городу Таллинну за достойный труд и усилия, а также за поддержку и осуществление».

Памятник оформлен по эскизу, который стал победителем проведенного в 2020 году конкурса идей по созданию памятника. Его автор – скульптор Яак Соанс. Место для установки памятника определила временная комиссия, сформированная Таллиннской городской управой. При его выборе важную роль играла близость Дома писателей – места, где Кросс жил и работал, написав большую часть своих произведений. Именно в направлении Дома писателя устремлен взор бронзовой скульптуры. Создание памятника Яану Кроссу обошлось городу в 165 000 евро.

«Очень символично и правильно, что память о писателе будет увековечена именно здесь, на пересечении четырех улиц. Памятник будет постоянно окружен людьми, которые заняты повседневной суетой, или наоборот, наслаждаются отдыхом – в том самом месте, где жил и, возможно, черпал вдохновение сам Яан Кросс. Я хотела бы поблагодарить авторов и создателей этой скульптуры – вам удалось добиться искренности и проникновенности, благодаря чему памятник вызывает безоговорочную симпатию. Как и сам Яан Кросс, который был и остается всеобще уважаемой личностью», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В расположенном поблизости Доме писателей непосредственно перед открытием памятника состоялось вручение литературной премии имени Яана Кросса. В этом году лауреатом литературной премии Яана Кросса стал Юри Талвет, удостоившийся награды за сборники переводной поэзии «Избранная переводная поэзия (1970-2020). I. От позднего средневековья до модернизма» и «Избранная переводная поэзия (1970-2020). II. С середины 20-го до начала 21-го века».

Юри Талвет – литературовед, писатель, переводчик и эссеист, автор путевых очерков, сборников стихов и статей. Он является одним из самых известных в Эстонии исследователей творчества Юхана Лийва. Талвет переводил на эстонский язык испанскую классику и современную литературу. Он также занимался переводами с английского, каталанского и португальского языков. Благодаря его переводческой деятельности литература испаноязычного мира дошла до эстонского читателя, а эстонская литература - до испаноязычного. Стихотворение Талвета «Любовь» доступно на 80 языках и считается самым переводимым литературным произведением на эстонском языке.

Елена Скульская

ОН БЫ МОГ ВИДЕТЬ ЕГО ИЗ СВОЕГО ОКНА

Jelena Skulskaja ФОТО: Tairo Lutter

Открытие памятника выдающемуся писателю Яану Кроссу – огромное событие в жизни нашей страны, важное событие в жизни мировой литературы, но еще и радостное событие для меня лично. Именно этот человек, ставший уже памятником, сорок два года назад принял меня в Союз писателей.

С тех пор мы множество раз встречались, сидели за одним столом, пли чай и более крепкие напитки, и большинство советов, умозаключений, максим, афоризмов, которыми уснащал свою повседневную речь остроумнейший Яан Кросс, осталось в памяти. Сегодня вспоминаю его ответы на существенные вопросы.

– Что такое родина?

– Это два чемодана и любимая жена Эллен Нийт; в любой момент я готов увезти родину с собой.

– Как вы относитесь к власти?

– Ни одна власть не бывает ни абсолютно хорошей, ни абсолютно плохой. Вот, например, что я могу сказать о советской власти? Она подарила мне самое главное в жизни – мою Эллен Нийт.

– Вас пять раз выдвигали на Нобелевскую премию. Вы, наверное, волнуетесь, переживаете, считаете дни до объявления?

– Вовсе нет! Ожидание Нобелевской премии необыкновенно привлекательно, можно мечтать, представлять себе вручение, даже обдумывать нобелевскую лекцию. Но если действительно получишь премию, то тут же можно ставить на себе крест как на писателе – начнешь заботиться о своем статусе, будешь стараться ему соответствовать…

– Вы отказались от предложенной чести стать президентом страны…

– Именно! Я ведь прежде всего писатель. Я забираюсь в свой кабинет под крышей, начинаю сочинять, герои постепенно оживают, произносят реплики, двигаются. А тут вдруг звонит какой-то важный помощник и говорит: «Ожидается визит бельгийской королевы, немедленно следуйте во дворец!» Разве я поеду? Разве я брошу свою рукопись, своих героев? Не поеду. Выйдет международный скандал. Нельзя мне быть президентом.

А однажды я спросила:

– А если бы Вам при жизни поставили памятник, каким бы Вы хотели его видеть?

– Во-первых, он не должен стоять далеко от дома, я бы не хотел к нему добираться, да и вообще мне было бы как-то неловко возле него околачиваться. Нет, если при жизни, то пусть ставят возле нашего дома, так, чтобы я мог видеть его в окно. Проснулся утром, посмотрел в окно, кивнул ему, мол, все в порядке и пошел работать. И еще: если памятник будет стоять под окном, то я всегда буду совершенно спокоен, оставляя Эллен одну дома: Каменный гость за ней присмотрит!

Яан Кросс – автор выдающихся исторических романов. При этом он считал, что слишком глубоко знать реальные исторические события не нужно – исчерпывающие знания тормозят воображение. Он говорил, что история, по сути, та же самая литература. В его романах герои всегда приходят к мучительному компромиссу. Я думаю, что актуальность и важность книг Яана Кросса именно в этом желании спокойно посмотреть на мир, найти в нем хоть что-то хорошее и пойти ради сохранности этого мира на компромисс.

А памятник ему установлен именно там, где он хотел. Он бы мог видеть его из своего окна.

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