Минск обвиняет граничащие с Беларусью страны ЕС в невыполнении договоренности по пропуску грузовиков

Согласно данным ведомства, в Литву за минувшие сутки проследовало 66% большегрузов от пропускной способности, польские контрольные службы оформили 73% транспортных средств от установленной нормы, латвийская сторона впустила 73% грузовых авто.

Общее число грузовых фур в очередях на границе Белоруссии со странами Евросоюза по состоянию на утро пятницы приблизилось к 5,25 тыс. Наибольшее количество - 850 - зафиксировано в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне) через белорусско-польскую границу.