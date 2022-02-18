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  • Минск обвиняет граничащие с Беларусью страны ЕС в невыполнении договоренности по пропуску грузовиков

Минск обвиняет граничащие с Беларусью страны ЕС в невыполнении договоренности по пропуску грузовиков

Грузовики у белорусско-польской границы. ФОТО: Sergei Bobylev

Ни одна из граничащих с Беларусью стран ЕС не выполнила договоренности по пропуску грузовиков, сообщил белорусский Госпогранкомитет.

Согласно данным ведомства, в Литву за минувшие сутки проследовало 66% большегрузов от пропускной способности, польские контрольные службы оформили 73% транспортных средств от установленной нормы, латвийская сторона впустила 73% грузовых авто.

Общее число грузовых фур в очередях на границе Белоруссии со странами Евросоюза по состоянию на утро пятницы приблизилось к 5,25 тыс. Наибольшее количество - 850 - зафиксировано в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне) через белорусско-польскую границу.

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