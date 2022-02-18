Авиакомпания Nyxair начала продажу билетов на рейсы Пярну - Хельсинки

50-местный самолет Saab 2000 предприятия Nyxair будет летать между Пярну и аэропортом Хельсинки - Вантаа по четвергам и воскресеньям. Это сезонный маршрут, он будет работать до 28 августа. Рейсы будут осуществляться в сотрудничестве пярнуских предприятий, местного самоуправления и Nyxair, сообщила авиакомпания.

«После модернизации Пярнуский аэропорт привлекательнее, чем раньше, и Nyxair как эстонская авиакомпания, конечно, готова приложить все усилия к тому, чтобы воздушное сообщение с Пярну стало теснее», — сообщил в пресс-релизе глава Nyxair Яанус Ояметс, по словам которого цель состоит в том, чтобы хотя бы сезонно открывать международные рейсы в Пярну.