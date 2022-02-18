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  • Машина скорой помощи, перевозившая тяжелого пациента, застряла в грязи

Машина скорой помощи, перевозившая тяжелого пациента, застряла в грязи

Скорая помощь Курессааре. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

По данным Ляэнеского спасательного центра, сегодня рано утром спасатели отправились на помощь застрявшей в грязи машине скорой помощи, сообщает Saarte Hääl.

В пятницу, 18 февраля, в 6.42 спасатели отправились в поселок Насва на улицу Лахе, чтобы помочь застрявшей в грязи машине скорой помощи. Спасатели также помогли транспортировать тяжелого пациента в другую машину скорой помощи.

Спасателям Ляэнеского спасательного центра также хватало работы вчера вечером в деревнях Кяэсла, Аула-Винтри, Карья и Луссу, где из-за сильного ветра на дороги упали деревья. 

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