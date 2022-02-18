Машина скорой помощи, перевозившая тяжелого пациента, застряла в грязи
По данным Ляэнеского спасательного центра, сегодня рано утром спасатели отправились на помощь застрявшей в грязи машине скорой помощи, сообщает Saarte Hääl.
По данным Ляэнеского спасательного центра, сегодня рано утром спасатели отправились на помощь застрявшей в грязи машине скорой помощи, сообщает Saarte Hääl.
В пятницу, 18 февраля, в 6.42 спасатели отправились в поселок Насва на улицу Лахе, чтобы помочь застрявшей в грязи машине скорой помощи. Спасатели также помогли транспортировать тяжелого пациента в другую машину скорой помощи.
Спасателям Ляэнеского спасательного центра также хватало работы вчера вечером в деревнях Кяэсла, Аула-Винтри, Карья и Луссу, где из-за сильного ветра на дороги упали деревья.