Машина скорой помощи, перевозившая тяжелого пациента, застряла в грязи

В пятницу, 18 февраля, в 6.42 спасатели отправились в поселок Насва на улицу Лахе, чтобы помочь застрявшей в грязи машине скорой помощи. Спасатели также помогли транспортировать тяжелого пациента в другую машину скорой помощи.