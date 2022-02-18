Анна Сумык (32) приехала в Тарту с Украины десять лет назад вместе с мужем, которому предложили работу в Playtech. Все четверо их детей родились в Эстонии. Благодаря своей деятельности в украинском культурном обществе, Анна стала контактным лицом для многих украинцев в Тарту, пишет Postimees. Она отвечает на письма, общается в социальных сетях.