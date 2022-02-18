Анна Сумык (32) приехала в Тарту с Украины десять лет назад вместе с мужем, которому предложили работу в Playtech. Все четверо их детей родились в Эстонии. Благодаря своей деятельности в украинском культурном обществе, Анна стала контактным лицом для многих украинцев в Тарту, пишет Postimees. Она отвечает на письма, общается в социальных сетях.

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В Эстонии проживает несколько тысяч украинцев, которых можно считать постоянными жителями. Примерно столько же людей приехали в Эстонию за последние пять-семь лет, нашли здесь работу и периодически ездят на Украину.