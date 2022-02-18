Декларации о доходах уже подали 388 000 человек

«На их основании предстоит внести доплаты почти на 11 млн евро, а около 137 млн евро будет возвращено. 99,4 процента деклараций представлены в электронном виде», — сказал BNS пресс-секретарь MTA Дмитрий Пастухов.

Подача деклараций о доходах физического лица официально началась во вторник 15 февраля, но подавать налоговые декларации онлайн можно было и с конца прошлой недели. Декларацию можно подать до 2 мая, при этом скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очередности подачи деклараций - MTA начнет возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде 25 февраля, а с 18 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок уплаты истекает 3 октября