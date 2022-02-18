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Renault раскрыла облик нового концепт-кара на водороде

Логотип Renault. ФОТО: Eric Gaillard

Компания Renault опубликовала первое изображение ранее не анонсированного концепт-кара, который демонстрирует «намерения компании по защите окружающей среды и безопасности».

Облик новинки, которая представляет собой футуристичный водородомобиль со светящимся логотипом, был разработан директором по дизайну Renault Жилем Видаем. Премьера шоу-кара состоится в мае этого года и он станет частью недавно объявленных планов французской марки по полному переводу модельной линейки на электромобили к 2030 году, пишет Motor.

Концептуальный водородомобиль описывают лишь общими словами, без подробностей. Например, в Renault сообщили о «многообразии команды разработчиков» и «доступности автомобиля», намекнули на некие «технологические решения, которые повышают безопасность водителя и пассажиров» и заявили, что машина не имеет аналогов.

Всего же Renault Group запланирована семь новинок на 2022 год. Четыре из них уже показали, пятой станет кроссовер Austral для Европы (премьера состоится 8 марта), а еще две модели анонсировали для российского рынка.

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