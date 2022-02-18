Renault раскрыла облик нового концепт-кара на водороде

Облик новинки, которая представляет собой футуристичный водородомобиль со светящимся логотипом, был разработан директором по дизайну Renault Жилем Видаем. Премьера шоу-кара состоится в мае этого года и он станет частью недавно объявленных планов французской марки по полному переводу модельной линейки на электромобили к 2030 году, пишет Motor.

Концептуальный водородомобиль описывают лишь общими словами, без подробностей. Например, в Renault сообщили о «многообразии команды разработчиков» и «доступности автомобиля», намекнули на некие «технологические решения, которые повышают безопасность водителя и пассажиров» и заявили, что машина не имеет аналогов.