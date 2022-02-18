Медиасоюз осудил нападение на журналиста Postimees

Медиасоюз выразила возмущение тем, что Эстония дошла до того, что журналисты, выполняющие свою работу, подвергаются в общественном месте словесным нападкам. «Нападать на свободную прессу и подстрекать протестующих против журналиста — это неслыханно!» - говорится в обращении союза.

«Важной частью демократии является свободная пресса, и до сих пор это была ценность Эстонии. Сейчас похоже, что мы движемся в сторону стран Восточной и Центральной Европы, где нападения на журналистов как вербальные, так и физические стали обычным явлением», - подчеркнули в союзе.

В последние несколько лет участились случаи, когда журналистам во время их работы угрожают или нападают на них вербально, сообщает Медиасоюз. «Мы призываем общественность, в том числе организации, общественных деятелей и политиков, подумать, хотим ли мы жить в стране, где угрозы и нападения становятся обычным явлением, или мы предпочитаем демократическую страну, в которой свободная пресса играет важную роль», - говорится в обращении союза.