Медиасоюз осудил нападение на журналиста Postimees
Союз медиапредприятий Эстонии осуждает нападение Варро Вооглайда на журналиста Postimees, который пришел делать свою работу на вчерашнюю акцию против вакцинации.
Союз медиапредприятий Эстонии осуждает нападение Варро Вооглайда на журналиста Postimees, который пришел делать свою работу на вчерашнюю акцию против вакцинации.
Медиасоюз выразила возмущение тем, что Эстония дошла до того, что журналисты, выполняющие свою работу, подвергаются в общественном месте словесным нападкам. «Нападать на свободную прессу и подстрекать протестующих против журналиста — это неслыханно!» - говорится в обращении союза.
«Важной частью демократии является свободная пресса, и до сих пор это была ценность Эстонии. Сейчас похоже, что мы движемся в сторону стран Восточной и Центральной Европы, где нападения на журналистов как вербальные, так и физические стали обычным явлением», - подчеркнули в союзе.
В последние несколько лет участились случаи, когда журналистам во время их работы угрожают или нападают на них вербально, сообщает Медиасоюз. «Мы призываем общественность, в том числе организации, общественных деятелей и политиков, подумать, хотим ли мы жить в стране, где угрозы и нападения становятся обычным явлением, или мы предпочитаем демократическую страну, в которой свободная пресса играет важную роль», - говорится в обращении союза.
К заявлению Медиасоюза присоединилось и Общество молодых журналистов Эстонии.