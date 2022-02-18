Не оставляйте без присмотра дачные участки: в Мичигане воры украли целую дачу

В местную полицию поступило заявление о краже дачи. Сейчас ведется опрос местных жителей: возможно, чьи-то наблюдения помогут пролить свет на произошедшее и вернуть украденный домик хозяину.

Домик шириной 3,5 метра и длиной 8,5 метра исчез из окрестностей Колд-Спрингс. Полиция заявила, что получила заявление от хозяина дачи о том, что она... пропала и, по всей видимости, была украдена. По словам владельца, преступление было совершено в период с 18 ноября по 16 декабря.