Не оставляйте без присмотра дачные участки: в Мичигане воры украли целую дачу
В американском штате Мичиган совершено загадочное преступление, пишет Kodu.
В американском штате Мичиган совершено загадочное преступление, пишет Kodu.
В местную полицию поступило заявление о краже дачи. Сейчас ведется опрос местных жителей: возможно, чьи-то наблюдения помогут пролить свет на произошедшее и вернуть украденный домик хозяину.
Домик шириной 3,5 метра и длиной 8,5 метра исчез из окрестностей Колд-Спрингс. Полиция заявила, что получила заявление от хозяина дачи о том, что она... пропала и, по всей видимости, была украдена. По словам владельца, преступление было совершено в период с 18 ноября по 16 декабря.
Troopers from the Houghton Lake Post are asking for your help locating a stolen 12x28 cabin. https://t.co/h7JoB5CkT8 pic.twitter.com/BMpPj9lbeM— @MSPNorthernMI (@mspnorthernmi) February 16, 2022