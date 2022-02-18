Вице-канцлер по вопросам здравоохранения: сейчас проблемой стала бустерная доза

По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, в настоящее время вызывает беспокойство тот факт, что вакцинация пожилых людей продвигается не лучшим образом. «Я рада, что есть небольшие подвижки, и вакцинация двумя дозами составляет более 70 процентов в возрастной группе 60+, но проблемой стала бустерная доза», - говорит она.

Аласепп сказала, что все пожилые люди, а также те молодые люди, у которых подошло время, должны как можно скорее сделать бустерную дозу, поскольку она резко повышает защиту как от самого заражения, так и от серьезного течения болезни и смерти. Она объяснила, что действие вакцины не вечно и что со временем наш организм теряет иммунитет, а бустерная доза как раз для того, чтобы снова усилить организм против вируса.