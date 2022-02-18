Вице-канцлер по вопросам здравоохранения: сейчас проблемой стала бустерная доза
В то время, когда быстро распространяющийся омикрон добрался до пожилых людей, в Эстонии насчитывается 62 500 пожилых людей, у которых нет защиты от болезни.
В то время, когда быстро распространяющийся омикрон добрался до пожилых людей, в Эстонии насчитывается 62 500 пожилых людей, у которых нет защиты от болезни.
По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, в настоящее время вызывает беспокойство тот факт, что вакцинация пожилых людей продвигается не лучшим образом. «Я рада, что есть небольшие подвижки, и вакцинация двумя дозами составляет более 70 процентов в возрастной группе 60+, но проблемой стала бустерная доза», - говорит она.