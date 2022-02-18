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  • Эстония
  • Вице-канцлер по вопросам здравоохранения: сейчас проблемой стала бустерная доза

Вице-канцлер по вопросам здравоохранения: сейчас проблемой стала бустерная доза

Хейди Аласепп считает, что причиной отказа от вакцинации чаще всего являются не плохое здоровье или принципиальное противостояние, а различные страхи. ФОТО: Mihkel Maripuu

В то время, когда быстро распространяющийся омикрон добрался до пожилых людей, в Эстонии насчитывается 62 500 пожилых людей, у которых нет защиты от болезни.

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По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, в настоящее время вызывает беспокойство тот факт, что вакцинация пожилых людей продвигается не лучшим образом. «Я рада, что есть небольшие подвижки, и вакцинация двумя дозами составляет более 70 процентов в возрастной группе 60+, но проблемой стала бустерная доза», - говорит она.

Аласепп сказала, что все пожилые люди, а также те молодые люди, у которых подошло время, должны как можно скорее сделать бустерную дозу, поскольку она резко повышает защиту как от самого заражения, так и от серьезного течения болезни и смерти. Она объяснила, что действие вакцины не вечно и что со временем наш организм теряет иммунитет, а бустерная доза как раз для того, чтобы снова усилить организм против вируса.

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