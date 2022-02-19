ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Фигурное катание как мясорубка судьбы

"Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — крикнула она своему тренеру.

Здесь легко увидеть и услышать в первую очередь некрасивую зависть юной спортсменки к коллегам, но, может, впору задуматься: а вдруг она его и вправду ненавидит? А вдруг девочка действительно мечтает не об этом?

Борьба за олимпийские награды - да за любые награды, начиная от первенства района - это в большинстве случаев амбиции родителей. Не сам ребенок с детства хочет стать первым и лучшим, это его родители хотят, чтобы ребенок реализовал себя в том, в чем они сами не смогли.

Ради медальной перспективы родители (да и просто зрители и поклонники спорта) нередко закрывают глаза на всю суть тренировок, на отказ от обычных детских радостей, на суровые диеты, жестокие нагрузки и т.д. Введи топ-тренеры в порядке тренировок субботнюю порку розгами - думаю, значительная доля согласилась бы и на это, лишь бы оно принесло заветное золото.

Давайте не будем обманывать себя: спорт ради спорта, ради его первозданной красоты, смотрят единицы - в первую очередь миллиардам болельщиков важно "надрать задницу", "уделать", "показать". Иначе бы нам хватало, хотя бы в случае таких дисциплин, как фигурное катание и художественная гимнастика, обычных гала-выступлений.

В тот момент, когда МОК упразднит медали, он спасет миллионы детей от будущих травм - как физических, в виде порванных крестовых связок и тому подобного, так и психических, в виде, скажем, комплексов неполноценности или отсутствия социальных навыков.

Проблема, увы, еще и в том, что наше школьное образование построено - в миниатюре - по такому же принципу: оценки-оценки-стрессы-экзамены-аттестат - и, вуаля, заветное преимущество в борьбе за место в вузе.

Соревновательный аспект уходит из школы медленно и неохотно. Недавняя новость о том, что из программы физкультуры уберут сдачу нормативов, неспроста всколыхнула в соцсетях волну родительского негодования: "Как так? Мы подтягивались и отжимались - пусть и они подтягиваются и отжимаются!"

Между тем, лишь единицы задумываются, на каком краю психологической пропасти мы живем, какие глубокие неврозы испытываем, как сильно выгораем к среднему возрасту и в какой степени весь этот груз берет начало в школьных коридорах.