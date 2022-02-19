ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Фигурное катание как мясорубка судьбы
Драма этой недели, развернувшаяся на олимпийском льду Пекина, в очередной раз заставляет подумать о том, какой ценой даются высокие спортивные достижения и стоит ли вообще платить эту цену.
Драма этой недели, развернувшаяся на олимпийском льду Пекина, в очередной раз заставляет подумать о том, какой ценой даются высокие спортивные достижения и стоит ли вообще платить эту цену.
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе всегда имела репутацию человека беспрокомиссного и жесткого, но после финала произвольной программы стали говорить и вовсе о ее жестокости и бессердечии. О ее отношении к своей подопечной Камиле Валиевой высказался ряд известных спортивных журналистов, включая Игоря Рабинера и Дмитрия Губерниева.
Действительно, стоило ли так встречать потерпевшую неудачу совсем молодую спортсменку, которая по очевидной причине не выдержала беспрецедентного психологического давления?
Дилемма "человеческий подход vs дисциплина" на самом деле стара как мир, ей посвящены сотни, если не тысячи, книг, фильмов, пьес и научных работ. И вполне естественно, что на этот вопрос до сих пор не нашлось однозначного ответа.
В фильме "Одержимость" дирижер джазового оркестра, заставляющий своего ученика играть, стирая пальцы буквально в кровь, в одном из эпизодов произносит ключевую фразу фильма: "Нет на свете слова более вредного и опасного, чем «молодец»".
То бишь, как только тренер тебя похвалил, ты расслабляешься, считая, что уже достиг достаточных высот для того, чтобы в дальнейшем прилагать меньше усилий. И с этой позиции кажется, что тренер / учитель действительно прав. Но неспроста эта фраза вложена в уста персонажа однозначно отрицательного.
В нас, в старшие поколения русскоязычных людей, в частности, заложена десятилетиями культивировавшаяся на уровне пословиц "повторение - мать учения" и "без труда не вытащишь рыбку из пруда", вера в статус мученика. Ничего поистине дорогое не дается без боли и страданий. И эти страдания ни в коем случае нельзя показывать - это уже признак слабости.
Я даже готов признать, что тренер, обнимающий расплакавшегося подопечного, тем самым делает первый шаг к тому, чтобы затем дать ему поблажку, позволить отдохнуть на тренировке, не требовать сотого и тысячного повторения, которое может оказаться решающим между медалью и забвением. Требования тренеров в рамках заданной цели оправданы, и проблема тут шире: а нужен ли вообще такой спорт?
Та же Тутберидзе, тот же некрасиво оравший на своих подопечных волейболисток, но все равно сохраняющий статус легенды Николай Карполь - люди, которым инстинктивно хочется выписать судебный запрет на приближение к собственным детям - все они сами дети системы, поощряющей нечеловеческие усилия ради неповторимых достижений.
Спорт давно утратил верность олимпийским принципам - это прежде всего битва "эго", амбиций взрослых. И конечно, это гонка денег, которые миллионами и миллиардами вкладываются туда, где на данный момент это кажется наиболее перспективным. Но ведь очевидно, что ребенок не в состоянии трезво оценить свои силы, он надеется на тренера и доверяет ему, и это отнюдь не симметричные отношения.
Помимо пролетевшей мимо пьедестала Валиевой пекинский финал принес разочарование и серебряному призеру Александре Трусовой, чей эмоциональный выпад тоже растиражировали СМИ и соцсети.
"Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — крикнула она своему тренеру.
Здесь легко увидеть и услышать в первую очередь некрасивую зависть юной спортсменки к коллегам, но, может, впору задуматься: а вдруг она его и вправду ненавидит? А вдруг девочка действительно мечтает не об этом?
Борьба за олимпийские награды - да за любые награды, начиная от первенства района - это в большинстве случаев амбиции родителей. Не сам ребенок с детства хочет стать первым и лучшим, это его родители хотят, чтобы ребенок реализовал себя в том, в чем они сами не смогли.
Ради медальной перспективы родители (да и просто зрители и поклонники спорта) нередко закрывают глаза на всю суть тренировок, на отказ от обычных детских радостей, на суровые диеты, жестокие нагрузки и т.д. Введи топ-тренеры в порядке тренировок субботнюю порку розгами - думаю, значительная доля согласилась бы и на это, лишь бы оно принесло заветное золото.
Давайте не будем обманывать себя: спорт ради спорта, ради его первозданной красоты, смотрят единицы - в первую очередь миллиардам болельщиков важно "надрать задницу", "уделать", "показать". Иначе бы нам хватало, хотя бы в случае таких дисциплин, как фигурное катание и художественная гимнастика, обычных гала-выступлений.
В тот момент, когда МОК упразднит медали, он спасет миллионы детей от будущих травм - как физических, в виде порванных крестовых связок и тому подобного, так и психических, в виде, скажем, комплексов неполноценности или отсутствия социальных навыков.
Проблема, увы, еще и в том, что наше школьное образование построено - в миниатюре - по такому же принципу: оценки-оценки-стрессы-экзамены-аттестат - и, вуаля, заветное преимущество в борьбе за место в вузе.
Соревновательный аспект уходит из школы медленно и неохотно. Недавняя новость о том, что из программы физкультуры уберут сдачу нормативов, неспроста всколыхнула в соцсетях волну родительского негодования: "Как так? Мы подтягивались и отжимались - пусть и они подтягиваются и отжимаются!"
Между тем, лишь единицы задумываются, на каком краю психологической пропасти мы живем, какие глубокие неврозы испытываем, как сильно выгораем к среднему возрасту и в какой степени весь этот груз берет начало в школьных коридорах.
И сейчас, когда сердце еще сжимается за плачущую после проката произвольной программы Валиеву, хочется сказать: берегите детей, любите их, дайте им быть детьми, позвольте им прожить свою жизнь счастливо.