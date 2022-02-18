Насколько эстонская экономика сегодня зависима от России?
Банк Эстонии подсчитал, какова степень зависимости экономики Эстонии от России.
Банк Эстонии подсчитал, какова степень зависимости экономики Эстонии от России.
Согласно анализу Каспара Оя, экономиста Банка Эстонии и экономического советника президента Алара Кариса, экспорт на российский рынок составляет около двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии.
Это с учетом международных цепочек ценности, то есть как прямого экспорта в Россию, так и того факта, что в Эстонии производят промежуточные продукты, из которых, в свою очередь, в других странах производят продукты, экспортируемые в Россию, пояснил Оя в блоге Банка Эстонии.
Хотя влияние варьируется от одного сектора деятельности к другому, оно по-прежнему относительно невелико для экономики в целом. «Открытость экономики Эстонии для России — одна из самых высоких среди развитых стран, потому что Россия — наш сосед, и поэтому торговые связи здесь теснее, чем во многих других странах. При этом доля России в нашей экономике со временем снижалась», — отметил экономист.
В своем анализе Оя ограничился только влиянием России как экспортного рынка на Эстонию, исключив другие влияния, такие как иностранные инвестиции и роль импортируемых из России товаров в цепочке ценности. «Таким образом, экономические отношения, безусловно, затронут большую часть экономики, чем рассмотрено в анализе», - подчеркнул он.
По словам Оя, сегодня доля России в экспорте товаров и услуг меньше, чем в 2014 году, исходя из платежного баланса и данных так называемой статистики внешней торговли, которые также включает товары иностранного происхождения, экспортируемые через Эстонию, что расширяет их товарооборот, но мало влияет на Эстонию.
«На самом деле кризисы обычно приводили к снижению доли России на экспортных рынках. С одной стороны, события 2014 г. сопровождались снижением покупательной способности России, а с другой стороны, углубилась экономическая неопределенность, связанная с Россией. Оба фактора снижают привлекательность России как экспортного рынка», — пояснил он.
Оя подчеркнул, что роль России в экспорте Эстонии нельзя измерять только прямым экспортом из Эстонии в Россию. «Во-первых, не вся экспортируемая ценность поступает из Эстонии, потому что для экспортной продукции использовались импортные товары. Этот фактор снижает влияние России. С другой стороны, некоторые эстонские товары попадают в Россию через другие страны, и это увеличивает влияние России. Чтобы учесть оба этих фактора, стоит проанализировать международные цепочки ценности, обзор которых был составлен, например, ОЭСР и ВТО».
Оя использует базу данных «Торговля добавленной стоимостью» (TiVA) ОЭСР, которая основана на таблицах ОЭСР и Всемирной торговой организацией. «Самый свежий выпуск данных 2021 года содержит данные 2018 года. Стоит относиться с осторожностью, потому что последняя опубликованная таблица «ввод-вывод» от Эстонии датируется 2015 годом. В базе данных мировых таблиц «ввод-вывод» самая свежая таблица датируется 2014 годом», — пояснил экономист.
Из анализа Оя становится ясно, что российский спрос оказывает наибольшее влияние на транспортную деятельность в Эстонии. Наибольшее влияние оказывается в секторе воздушного транспорта, но следует учитывать, что этот сектор получил государственную помощь, и поэтому добавленная стоимость в этой сфере деятельности не отражает реальную заработную плату или потоки доходов от капитала. По этим причинам доля добавленной стоимости, связанная с Россией, может неправильно отражать роль России в развитии сектора.
Наиболее открытой для России являются сферы электроники и фармацевтической промышленности. «В случае с электронной промышленностью роль, вероятно, сыграет экспорт мобильных устройств в Россию через страны Северной Европы. Российский рынок, скорее всего, будет замещающим в этом секторе», — говорит Оя.
По его словам, аналогичные расчеты можно сделать и для других стран мира. «Кипр наиболее тесно связан с Россией через международные цепочки ценности. Из стран ОЭСР Эстония, Латвия и Финляндия наиболее открыты для России через цепочки ценности, но эта открытость по-прежнему составляет около 2 процентов от ВВП Эстонии и Латвии, это не очень много», — заключил Оя.