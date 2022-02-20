Министерство соцдел: «В Эстонии 400 гинекологов и всего четыре-пять андрологов»

Почему мужчины не стремятся вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, а к врачам обращаются, когда совсем невмоготу?

В процессе разговора возник вопрос: «Почему женщина может попасть к гинекологу без направления, а мужчина должен обращаться к семейному врачу, чтобы получить направление и несколько раз рассказывать о своей интимной проблеме?»

Руководитель отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Агрис Коппель объяснил, что в Эстонии около 400 гинекологов и четыре-пять андрологов, поэтому отпустить ситуацию и дать возможность всем обращаться к ним напрямую — это создать огромные очереди. Он уточнил, что проблемы с потенцией у мужчин могут быть обусловлены иными проблемами со здоровьем, поэтому необходимо уточнение на первичном уровне, чтобы направить пациента к нужному специалисту и не заставлять ждать своей очереди месяцами и годами.