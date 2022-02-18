В пожаре погиб человек

Первой на место происшествия прибыла команда спасателей Табивере, которые обнаружили, что огонь полностью охватил надворную постройку. В 16.10 на входе надворной постройки, которая, видимо, была переделана для жилья, нашли мертвого мужчину лет пятидесяти. Крыша здания (6x10м) обвалилась, но перекрытия остались частично нетронутыми, как и внешние стены. Первоначально пожар тушили снаружи из-за риска обрушения.