В пожаре погиб человек
Сегодня, 18 февраля, в 15.48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в деревне Веду полыхает здание.
Сегодня, 18 февраля, в 15.48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в деревне Веду полыхает здание.
Первой на место происшествия прибыла команда спасателей Табивере, которые обнаружили, что огонь полностью охватил надворную постройку. В 16.10 на входе надворной постройки, которая, видимо, была переделана для жилья, нашли мертвого мужчину лет пятидесяти. Крыша здания (6x10м) обвалилась, но перекрытия остались частично нетронутыми, как и внешние стены. Первоначально пожар тушили снаружи из-за риска обрушения.
Также пожар прибыли тушить команды спасателей Тарту, Аннелинна и добровольцы Тырванди. В 16.58 распространение пожара было ограничено, сейчас ведутся последние работы по поиску очагов возгорания и тушению.
Пока причина возгорания не установлена.