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В пожаре погиб человек

Пожар. Фото иллюстративное. ФОТО: Päästeamet

Сегодня, 18 февраля, в 15.48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в деревне Веду полыхает здание. 

Первой на место происшествия прибыла команда спасателей Табивере, которые обнаружили, что огонь полностью охватил надворную постройку. В 16.10 на входе надворной постройки, которая, видимо, была переделана для жилья, нашли мертвого мужчину лет пятидесяти. Крыша здания (6x10м) обвалилась, но перекрытия остались частично нетронутыми, как и внешние стены. Первоначально пожар тушили снаружи из-за риска обрушения.

Также пожар прибыли тушить команды спасателей Тарту, Аннелинна и добровольцы Тырванди. В 16.58 распространение пожара было ограничено, сейчас ведутся последние работы по поиску очагов возгорания и тушению. 

Пока причина возгорания не установлена. 

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