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Фото и видео ⟩ Эстонские ракеты для комплексов Javelin достигли Украины

В пятницу, 18 февраля, эстонская военная помощь Украине в виде поставки ракет для противотанковых комплексов Javelin на безвозмездной основе достигла адресата.

Эстония пожертвовала боеприпасы, которые ранее были закуплены в США. В соответствии с условиями тендера, передачу ракет требовалось согласовать с американской стороной, Соединенные Штаты ее одобрили.

Javelin – переносной противотанковый комплекс, способный работать в режиме «выстрелил и забыл»: другими словами, после пуска ракета не требует сопровождения со стороны человека и поражает цель автоматически, тем самым позволяя оператору комплекса скрыться. При этом эффективная дальность стрельбы составляет 2-2,5 км.

Комплекс поступил на вооружение Сил обороны в 2015 году.

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