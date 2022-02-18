Фото и видео ⟩ Эстонские ракеты для комплексов Javelin достигли Украины

Эстония пожертвовала боеприпасы, которые ранее были закуплены в США. В соответствии с условиями тендера, передачу ракет требовалось согласовать с американской стороной, Соединенные Штаты ее одобрили.

Javelin – переносной противотанковый комплекс, способный работать в режиме «выстрелил и забыл»: другими словами, после пуска ракета не требует сопровождения со стороны человека и поражает цель автоматически, тем самым позволяя оператору комплекса скрыться. При этом эффективная дальность стрельбы составляет 2-2,5 км.