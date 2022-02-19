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  • Машину молодой семьи подожгли прямо на парковке у дома: это было только начало их мучений

Фото и видео ⟩ Машину молодой семьи подожгли прямо на парковке у дома: это было только начало их мучений

Hävinud auto.  ФОТО: Erakogu

У молодой семьи, которая попала в Маарду в лапы автоподжигателей и неприветливого соседа, вызвало негодование равнодушие следственных органов.

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Нередко сосед занимает парковочное место в спальном районе камнем, табличкой или знаком аварийной остановки. В Маарду семья из трех человек на таком «зарезервированном» месте припарковала свой автомобиль, который через несколько часов загорелся. Семья знала предполагаемого поджигателя, но это не принесло ей ни справедливости, ни компенсации, ни спокойствия.

Будничный осенний вечер: Марина приехала домой из магазина с мужем Олегом и дочерью (имена изменены — прим.ред.). Они кружили перед панельным домом в поисках места для парковки, в итоге пришли к выводу, что единственное свободное место занято булыжником соседа. Проблема, характерная для спальных районов, была решена по простой логике: парковочные места распределяются по принципу «кто успел, тот и съел» и они никому не принадлежат, поэтому камень убрали, а BMW припарковали.

Через несколько часов сосед позвонил отцу семейства Олегу: «Ваша машина горит».

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