Фото ⟩ Уппсала? Нет - Синди. В продаже прелестная квартира в скандинавском стиле

В квартире недавно сделан капитальный ремонт. Здесь все новое - полы, санузел, трубы и мебель. Мало того, что квартира красиво обставлена, в ней установлена абсолютно новая дровяная печь с духовкой. Новому собственнику больше не придется беспокоиться о головокружительных счетах за электричество и отопление, так как достаточно отправить в топку пару полен - квартира нагреется, и еда будет готова.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Рядом с домом, в котором всего восемь квартир, находятся автобусная остановка, магазин, пекарня, центр семейных врачей, кафе, теннисные корты и тропа для диск-гольфа.

Плита. ФОТО: KV.EE

В гостиной расположена большая печь, задняя часть которой обогревает спальню. В этом году в квартире установлен дистанционно управляемый воздушно-тепловой насос, а также регулируемые вентиляционные отверстия. Площадь двухкомнатной квартиры - 48,8 м2. Также имеются просторный подвал и дровяной сарай.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Квартира со вкусом оформлена. Мягкие и спокойные тона делают его идеальным домом для тех, кто хочет жить в небольшом городе. Да и Пярну недалеко.