В Эстонии прибавилось 6975 зараженных, скончались шестеро

По состоянию на утро 19 февраля, в больницах находится 563 пациент с коронавирусом. Из них 288 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 191 человек, или 66,3% не были вакцинированы, а 97, или 33,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 7,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 93 новых истории болезни, из которых в 41 случае пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек с коронавирусом, трое из них были не вакцинированы: 67-летний мужчина, 78-летний мужчина, 87-летний мужчина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина и 98-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 344,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 519,2 невакцинированных в день.