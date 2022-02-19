Сб, 19.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Пыхьяской префектуре угнали черный BMW

BMW. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 18 февраля, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали два человека.

Первое ДТП произошло около 22.25 в Нарве в начале проспекта Выйду, где на пешеходном переходе 30-летнюю женщину сбил Fiat Stilo, личность водителя которого выясняется. Водитель довез женщину домой, откуда скорая помощь забрала ее в ЭМО Нарвской больницы.

Второе ДТП произошло в 23.07 в Пярну у дома на улице Уус-Сауга, 17, где 54-летний велосипедист испугался и упал, когда мимо него проехал разбрасыватель соли. Скорая помощь доставила велосипедиста для проверки состояния здоровья в Пярнускую больницу.

Также пресс-служба полиции сообщила, что на территории Пыхьяской префектуры угнан черный BMW 535D, год выпуска — 2015, номерной знак - 518BVN.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back