В Пыхьяской префектуре угнали черный BMW

Первое ДТП произошло около 22.25 в Нарве в начале проспекта Выйду, где на пешеходном переходе 30-летнюю женщину сбил Fiat Stilo, личность водителя которого выясняется. Водитель довез женщину домой, откуда скорая помощь забрала ее в ЭМО Нарвской больницы.

Второе ДТП произошло в 23.07 в Пярну у дома на улице Уус-Сауга, 17, где 54-летний велосипедист испугался и упал, когда мимо него проехал разбрасыватель соли. Скорая помощь доставила велосипедиста для проверки состояния здоровья в Пярнускую больницу.