В Пыхьяской префектуре угнали черный BMW
В пятницу, 18 февраля, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали два человека.
В пятницу, 18 февраля, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали два человека.
Первое ДТП произошло около 22.25 в Нарве в начале проспекта Выйду, где на пешеходном переходе 30-летнюю женщину сбил Fiat Stilo, личность водителя которого выясняется. Водитель довез женщину домой, откуда скорая помощь забрала ее в ЭМО Нарвской больницы.
Второе ДТП произошло в 23.07 в Пярну у дома на улице Уус-Сауга, 17, где 54-летний велосипедист испугался и упал, когда мимо него проехал разбрасыватель соли. Скорая помощь доставила велосипедиста для проверки состояния здоровья в Пярнускую больницу.
Также пресс-служба полиции сообщила, что на территории Пыхьяской префектуры угнан черный BMW 535D, год выпуска — 2015, номерной знак - 518BVN.