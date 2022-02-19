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Канадская полиция в пятницу начала очищать центр столицы страны, Оттавы, от участников протеста против антикоронавирусных мер и их грузовиков, которыми они три недели блокировали улицы.

Полицейская операция началась утром в пятницу (в Европе был уже день) - в наступление на "антиваксеров" пошли сотни полицейских, в том числе верхом на лошадях. Перед этим правительство Канады ввело в действие закон о чрезвычайных ситуациях, который позволяет разогнать протесты силой.

К вечеру были арестованы 100 участников протестов. Некоторых из них, оказывавших сопротивление, полицейские укладывали на землю и связывали им руки за спиной.

Часть протестующих встала перед наступавшими полицейскими в цепь, сцепив руки, и начала петь гимн Канады.

"Свобода никогда не доставалась бесплатно. Ну и что,что на нас наденут наручники и отправят в тюрьму?" - сказал агентству Associated Press один из них, Кевин Омонд.

Вокруг района протестов полиция устроила почти 100 контрольных пунктов и не допускала внутрь оцепления новых участников акции.

21 фура из числа тех, которыми начинавшие акцию дальнобойщики блокировали улицы, отбуксирована прочь из центра. Кроме того, как передает агентство Reuters, некоторые дальнобойщики уехали сами, когда началась полицейская операция, но на улицах все равно остаются еще десятки фур.

Исполняющий обязанности главы полиции Оттавы Стив Белл сказал журналистам, что никто из протестующих травм при задержании не получил.

Сколько еще протестующих остаются в центре столицы, и сколько продлится операция, Белл уточнять не стал."Мы будем работать день и ночь, пока не закончим дело", - сказал он.

В конце января часть канадских водителей-дальнобойщиков, протестуя против введения обязательных паспортов вакцинации для поездок в США, отправилась колонной на Оттаву. Затем эта акция переросла в общий протест против антикоронавирусных мер и политики правительства Джастина Трюдо. При этом протестующие заблокировали не только центр столицы, но и важнейшие переходы на границе.

Пограничные переходы были разблокированы в течение последней недели.

Блокировка счетов

В четверг Верховный суд канадской провинции Онтарио утвердил решение заморозить миллионы долларов, в том числе и в криптовалютах, которые участникам протестов прислали сочувствующие из разных стран мира.

Средства заморожены в качестве обеспечительной меры по иску жителей и бизнесменов Оттавы против организаторов и участников протеста. Их адвокат Пол Чамп сказал Би-би-си, что это первое подобное решение в истории канадского судопроизводства.