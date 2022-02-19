Полиция: пропавший в Таллинне 23-летний мужчина найден

Последний раз близкие видели Ярно в пятницу, 18 февраля, около девяти часов вечера, но с тех пор с ним невозможно было связаться, поскольку у него не было с собой мобильного телефона.

Об исчезновении Ярно сообщили в полицию в субботу утром, и полиция вместе с родственниками проверяла возможные адреса, где он мог находиться. Больницы также были проверены, но Ярно там не было.