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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зеленые выбрали новое руководство партии

Сегодня в полдень началося общий съезд Зеленых Эстонии, на котором были избираны новые лидеры партии, пишет Postimees.

У Зеленых есть традиция выбирать двух руководителей: мужчину и женщину. Партия не стала изменять традициям и в этот раз - председателями стали руководитель Тартуского региона, действующий заместитель председателя партии Йоханна Мария Тыугу и cтарая гвардия Тартуского региона Марко Каасик.

Предыдущими лидерами были Зулейха Измайлова и Каспар Курве. Последний отстранился от упрвления партией после выборов.

Зюлейха Измайлова, возглавлявшая Эстонскую партию зеленых с 2017 года, вышла из партии в феврале. Йоонас Лакс, бывший генсек партии зеленых и спутник жизни Измайловой, покинул ряды зеленых еще в ноябре прошлого года.

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