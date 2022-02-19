ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зеленые выбрали новое руководство партии
Сегодня в полдень началося общий съезд Зеленых Эстонии, на котором были избираны новые лидеры партии, пишет Postimees.
Сегодня в полдень началося общий съезд Зеленых Эстонии, на котором были избираны новые лидеры партии, пишет Postimees.
У Зеленых есть традиция выбирать двух руководителей: мужчину и женщину. Партия не стала изменять традициям и в этот раз - председателями стали руководитель Тартуского региона, действующий заместитель председателя партии Йоханна Мария Тыугу и cтарая гвардия Тартуского региона Марко Каасик.
Предыдущими лидерами были Зулейха Измайлова и Каспар Курве. Последний отстранился от упрвления партией после выборов.
Зюлейха Измайлова, возглавлявшая Эстонскую партию зеленых с 2017 года, вышла из партии в феврале. Йоонас Лакс, бывший генсек партии зеленых и спутник жизни Измайловой, покинул ряды зеленых еще в ноябре прошлого года.