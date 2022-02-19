ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зеленые выбрали новое руководство партии

У Зеленых есть традиция выбирать двух руководителей: мужчину и женщину. Партия не стала изменять традициям и в этот раз - председателями стали руководитель Тартуского региона, действующий заместитель председателя партии Йоханна Мария Тыугу и cтарая гвардия Тартуского региона Марко Каасик.

Предыдущими лидерами были Зулейха Измайлова и Каспар Курве. Последний отстранился от упрвления партией после выборов.