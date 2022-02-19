Зеленский: Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ России
Президент Владимир Зеленский считает, что называние Западом возможных дат нападения РФ не является реальной помощью Украине.
Президент Владимир Зеленский считает, что называние Западом возможных дат нападения РФ не является реальной помощью Украине.
Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16-го февраля, и 1-го марта, и 31-го декабря. Нам намного важнее другие даты", - заявил он, отметив, что ждет от Запада решений, позволяющих приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
В том числе, по мнению президента, ЕС должен предоставить Украине официальную перспективу членства.
"8 лет назад (во время Революции достоинства – ЕП) украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?", – задал он риторический вопрос.
Зеленский напомнил, что РФ своей агрессией пытается остановить движение Украины в ЕС и уступки России здесь недопустимы.
"С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых, честных ответов?" "
Он также призвал НАТО обозначить возможные даты вступления в Альянс.
"Нам говорят - "дверь открыта". Но пока "посторонним вход запрещен". Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть - скажите честно. Открытая дверь - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы", - заявил президент
"Лучшее время (дать ответ Украине - ЕП) ближайший саммит в Мадриде", - добавил Зеленский.