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  • В Ляэнемаа в результате ДТП погиб человек

В Ляэнемаа в результате ДТП погиб человек

Свеча. ФОТО: unsplash.com

Ляэнеская префектура сообщает о тяжелом ДТП в Ляэнеском уезде.

Сегодня, 19 февраля в 19:45 сообщили о ДТП на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Херьява, где столкнулись два автомобиля. Один человек получил настолько тяжелые травмы, что медикам не удалось спасти его жизнь.

В ДТП пострадали еще два человека, они были доставлены в больницу.

Движение на месте ДТП затруднено.

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