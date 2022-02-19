В Ляэнемаа в результате ДТП погиб человек

Сегодня, 19 февраля в 19:45 сообщили о ДТП на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Херьява, где столкнулись два автомобиля. Один человек получил настолько тяжелые травмы, что медикам не удалось спасти его жизнь.