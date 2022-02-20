Пьяный водитель без прав пошел на обгон и совершил ДТП: двух человек увезли на скорой

Вчера в 21.00 в волости Сааремаа на 134-м километре Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 25-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Mitsubishi Lancer Wagon пошел на обгон машины Kia Ceed, за рулем которого была 34-летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Во время обгона нетрезвый водитель потерял управление над Mitsubishi и врезался в Kia. После этого автомобиль Mitsubishi вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка были доставлены в Курессаарескую больницу.

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 20 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у одного из задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных — алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.