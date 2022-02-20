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В Эстонии прибавилось 4111 зараженных, скончались четверо
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Коронавирусное отделение Клиники Тартуского университета. ФОТО: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6838 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4111. 

По состоянию на утро 20 февраля, в больницах находится 586 пациентов с коронавирусом. Из них 302 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 202 человека, или 67% не были вакцинированы, а 100, или 33% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 8,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 73 новых истории болезни, из которых в 37 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались четыре человек с коронавирусом, трое из них были не вакцинированы: 84-летняя женщина, 86-летняя женщина, 91-летняя женщина и 93-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 341,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 509,3 невакцинированных в день.

За сутки было введены 696 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 88 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 425 095 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,9%.

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