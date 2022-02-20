В Эстонии прибавилось 4111 зараженных, скончались четверо

По состоянию на утро 20 февраля, в больницах находится 586 пациентов с коронавирусом. Из них 302 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 202 человека, или 67% не были вакцинированы, а 100, или 33% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 8,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 73 новых истории болезни, из которых в 37 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались четыре человек с коронавирусом, трое из них были не вакцинированы: 84-летняя женщина, 86-летняя женщина, 91-летняя женщина и 93-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 341,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 509,3 невакцинированных в день.