Джонсон: Россия готовит крупнейшую войну в Европе с 1945 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
По словам главы британского правительства, существуют признаки того, что РФ в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию.
«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — сказал Джонсон.
Британский премьер добавил, что вторжение российских войск на Украину может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, чтобы окружить Киев.
При этом Джонсон отметил, что при подобных гипотетических действиях пострадают не только украинцы, но и россияне.