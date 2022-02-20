Джонсон: Россия готовит крупнейшую войну в Европе с 1945 года

По словам главы британского правительства, существуют признаки того, что РФ в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию.

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — сказал Джонсон.

Британский премьер добавил, что вторжение российских войск на Украину может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, чтобы окружить Киев.